Новый iPhone: Apple представила готовый смартфон [ Редактировать ]
Компания Apple представила новый смартфон iPhone Xs и его более крупную версию iPhone Xs Max.
iPhone Xs имеет 5,8-дюймовый дисплей, а его собрат iPhone Xs Max имеет самый большой экран в истории Apple - 6,5-дюймов, передает "Ліга.Бизнес".
iPhone X отличается от предыдущих более мощным процессором A12 Bionic. Впервые Apple использует чип на семинанометровом техпроцессе.
Устройства имеют рекордные 4 гигабайта оперативной памяти (в iPhone X установлен модуль на 3 ГБ). В коробку с устройствами должен оказаться кабель Lightning на USB-C.
Также гаджеты получили защиту от воды по стандарту IP-68 и возможность записывать стереозвук.
Батарея iPhone Xs работает на пол часа дольше чем iPhone X, а iPhone Xs Max - на полтора часа.
Корпус iPhone X доступен в двух цветах: Silver, Space Gray и Gold.
iPhone XR будет иметь LCD-экран в 6,1 дюйма. Это больше маленького, но меньше большого собрата. В нем используется такой же процессор.
iPhone XR будет продаваться в шести цветах: белом, красном, черном, желтом, синем и коралловом. Объем памяти - от 64 до 256 ГБ.
До этого в Apple рассказали о цене нового iPhone.
по теме
Презентация Apple 2018: каких новинок ждать
Традиционная осенняя презентация компании Apple состоится 12 сентября, где ожидаются новые модели и вариации iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook
Автопилот Apple впервые попал в ДТП
В США случилась первая авария с участием беспилотного автомобиля Apple
Apple представит новый iPhone: названа цена гаджета
Apple перейдет ценовой барьер
Робота навчили розрізняти предмети
В американському місті Кембридж показали робота, який вміє розрізняти предмети. Новий винахід може самостійно ідентифікувати потрібний об'єкт серед інших і перекласти його за допомогою спеціальної механічної руки
Американці створили робота-прибиральника
В американському місті Кембридж показали робота, який вміє розрізняти предмети. Новий винахід може самостійно ідентифікувати потрібний об'єкт серед інших і перекласти його за допомогою спеціальної механічної руки