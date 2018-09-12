Компания Apple представила новый смартфон iPhone Xs и его более крупную версию iPhone Xs Max.

iPhone Xs имеет 5,8-дюймовый дисплей, а его собрат iPhone Xs Max имеет самый большой экран в истории Apple - 6,5-дюймов, передает "Ліга.Бизнес".

iPhone X отличается от предыдущих более мощным процессором A12 Bionic. Впервые Apple использует чип на семинанометровом техпроцессе.

Устройства имеют рекордные 4 гигабайта оперативной памяти (в iPhone X установлен модуль на 3 ГБ). В коробку с устройствами должен оказаться кабель Lightning на USB-C.

Также гаджеты получили защиту от воды по стандарту IP-68 и возможность записывать стереозвук.

Батарея iPhone Xs работает на пол часа дольше чем iPhone X, а iPhone Xs Max - на полтора часа.

Корпус iPhone X доступен в двух цветах: Silver, Space Gray и Gold.

iPhone XR будет иметь LCD-экран в 6,1 дюйма. Это больше маленького, но меньше большого собрата. В нем используется такой же процессор.

iPhone XR будет продаваться в шести цветах: белом, красном, черном, желтом, синем и коралловом. Объем памяти - от 64 до 256 ГБ.

До этого в Apple рассказали о цене нового iPhone.