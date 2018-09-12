Премия вручается лицам, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека. Илл.: pixabay.com

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, номинирован на соискание премии Сахарова.

Выдвинула Сенцова на премию самая большая политическая группа в Европарламенте.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", - написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова (Sakharov Prize for Freedom of Thought) - премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европарламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

Примечательно, что за год до этого президент Украины Петр Порошенко передал Олегу Сенцову книгу Андрея Сахарова.