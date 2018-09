Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской тюрьме, номинирован на соискание премии Сахарова.

Выдвинула Сенцова на премию самая большая политическая группа в Европарламенте.

"Самая большая политическая группа в Европарламенте выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года", - написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.

