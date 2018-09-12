Жителя Кривого Рога зарезали за желание помочь [ Редактировать ]
В Кривом Роге прохожего жестоко убили прямо на улице. Мужчина хотел заступиться за избиваемого.
Происшествие началось с того, что 31-летний мужчина вступил в словесную перепалку с незнакомцем, в ходе которой завязалась потасовка. Во время драки мужчина нанес своему противнику семь ударов кулаками, нанеся потерпевшему легкие телесные повреждения, сообщили об обстоятельствах в Нацполиции, передает местное издание dnepr24.com.ua.
В этот момент драку заметил прохожий, который решил заступится за потерпевшего. Во время драки мужчина получил смертельное ножевое ранение в область грудной клетки, которое стало смертельным.
Убийцу схватили, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него.
До этого в Днепровском районе Киева молодой человек зверски убил своего сожителя.
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