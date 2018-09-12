В Кривом Роге прохожего жестоко убили прямо на улице. Мужчина хотел заступиться за избиваемого.

Происшествие началось с того, что 31-летний мужчина вступил в словесную перепалку с незнакомцем, в ходе которой завязалась потасовка. Во время драки мужчина нанес своему противнику семь ударов кулаками, нанеся потерпевшему легкие телесные повреждения, сообщили об обстоятельствах в Нацполиции, передает местное издание dnepr24.com.ua.

В этот момент драку заметил прохожий, который решил заступится за потерпевшего. Во время драки мужчина получил смертельное ножевое ранение в область грудной клетки, которое стало смертельным.

Убийцу схватили, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него.

До этого в Днепровском районе Киева молодой человек зверски убил своего сожителя.