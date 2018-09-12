"Крохотное тельце": Ани Лорак взбудоражила новым образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак предстала перед фанатами в блестящем образе - в топе и мини-шортах расшитыми стразами.
"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью. Пусть люди чувствуют ваш свет. Каждая душа уникальна..", - подписала снимок в Instagram.
"Прекрасны!", "Очень красивая! Очень талантливая", "Вот это самый шикарный образ. Бейонсе отдыхает", "Блестяще!", "Вы все краше и краше с каждым фото!", "Как куколка", - написали восхищенные поклонники в комментариях.
Но были и те, кому такой образу не понравился, хотя по большей части винили в этом фотографа:
"Выходить на сцену в трусах - это не уважение к публике", "У фотографа что-то не заладилось. Голова как будто от другого тела, она большая, а тельце крохотное", - написали комментаторы.
Фото: instagram.com/anilorak
За день до этого Ани Лорак восхитила поклонников в обнажающем платье.
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