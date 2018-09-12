Украинская певица Ани Лорак предстала перед фанатами в блестящем образе - в топе и мини-шортах расшитыми стразами.

"Каждый миг нашей жизни наполняем радостью и любовью. Пусть люди чувствуют ваш свет. Каждая душа уникальна..", - подписала снимок в Instagram.

"Прекрасны!", "Очень красивая! Очень талантливая", "Вот это самый шикарный образ. Бейонсе отдыхает", "Блестяще!", "Вы все краше и краше с каждым фото!", "Как куколка", - написали восхищенные поклонники в комментариях.

Но были и те, кому такой образу не понравился, хотя по большей части винили в этом фотографа:

"Выходить на сцену в трусах - это не уважение к публике", "У фотографа что-то не заладилось. Голова как будто от другого тела, она большая, а тельце крохотное", - написали комментаторы.

Фото: instagram.com/anilorak

За день до этого Ани Лорак восхитила поклонников в обнажающем платье.