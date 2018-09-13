Возле школы в Киеве исчезла 9-летняя ученица [ Редактировать ]
Возле одной из столичных школ в Соломенском районе 12 сентября исчезла 9-летняя девочка, сообщает пресс-службы полиции Киева.
"Столичные полицейские разыскивают девятилетнюю девочку, которая сегодня, 12 сентября, около 14:00 пропала у школы № 310 на территории Соломенского района Киева", - сообщают правоохранители.
Ребенка зовут Анастасия Панюхно. В настоящее время ее местонахождение не известно. Личный состав столичной полиции ориентирован на поиски ребенка.
Всех, кто располагает любой информацией об исчезнувшем ребенке, просят позвонить в полицию по номеру 102.
Также 12 сентября в Одессе пропали две школьницы возрастом 12 и 13 лет.
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