Возле одной из столичных школ в Соломенском районе 12 сентября исчезла 9-летняя девочка, сообщает пресс-службы полиции Киева.

"Столичные полицейские разыскивают девятилетнюю девочку, которая сегодня, 12 сентября, около 14:00 пропала у школы № 310 на территории Соломенского района Киева", - сообщают правоохранители.

Ребенка зовут Анастасия Панюхно. В настоящее время ее местонахождение не известно. Личный состав столичной полиции ориентирован на поиски ребенка.

Всех, кто располагает любой информацией об исчезнувшем ребенке, просят позвонить в полицию по номеру 102.

Также 12 сентября в Одессе пропали две школьницы возрастом 12 и 13 лет.