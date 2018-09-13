В городе Хэнъян на юго-востоке Китая автомобиль въехал в толпу на городской площади, в результате чего девять человек погибли, еще 46 пострадали.

Об этом сообщает CNN.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 12 сентября 2018 г.

Среди пострадавших трое человек находятся в тяжелом состоянии. Правоохранители взяли водителя под стражу, его мотив на данный момент неизвестен.

Недавно в Одессе водитель BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda. Также в Одессе той ночью произошли еще две аварии, в результате которых погибли мужчина и женщина.