Турция перебрасывает войска в сирийскую провинцию [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Турция укрепляет свои позиции в сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем противостоящих Дамаску сил.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Турции, а также среди сирийской оппозиции.
По словам высокопоставленного собеседника в силовых структурах, турецкие военные укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба, при этом три других турецких источника сообщили лишь о том, что военные и оружие были направлены на границу между двумя странами.
"У нас есть там военное присутствие, и если на (нас, - ред.) нападут, мы будем рассматривать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ", - отметил источник агентства.
Мустафа Сераджи, которого Reuters называет "высокопоставленным сирийским повстанцем", заявил, что Анкара направила в Идлиб десятки бронемашин и танков, а также сотни бойцов спецназа.
"Турецкие силы в Сирии получили мощное подкрепление, их точки наблюдения, по сути, стали постоянными военными базами", - отметил он.
Источники агентства в рядах сирийской оппозиции также сообщили, что Анкара увеличила поставки в этот сирийский регион. По их словам, Турция поставляет в том числе боеприпасы.
Собеседники агентства подчеркнули, что наступление правительственных сил на Идлиб спровоцирует гуманитарный кризис на турецкой границе.
Также сообщается, что российская авиация нанесла бомбовый удар по Сирии.
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