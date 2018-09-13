В центре Мали грузовик упал в реку, в результате чего погибли более 20 человек. Об этом сообщает Reuters.

"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", - говорится в сообщении.

Согласно начальным этапам расследования, технический ущерб, связанный с тормозной системой, мог стать причиной этой аварии.

Накануне в Турции в 20 километрах от Анкары пассажирский автобус попал в ДТП.