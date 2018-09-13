В Мали грузовик упал в реку, много погибших [ Редактировать ]
В центре Мали грузовик упал в реку, в результате чего погибли более 20 человек. Об этом сообщает Reuters.
"20 человек погибли и 63 удалось спасти благодаря службам экстренной помощи", - говорится в сообщении.
Согласно начальным этапам расследования, технический ущерб, связанный с тормозной системой, мог стать причиной этой аварии.
Накануне в Турции в 20 километрах от Анкары пассажирский автобус попал в ДТП.
по теме
В Китае автомобиль въехал в толпу, много погибших (видео)
В городе Хэнъян на юго-востоке Китая автомобиль въехал в толпу на городской площади
На Дарнице случилось массовое ДТП (фото)
На левом берегу Киева в ДТП попали элитный внедорожник и два легковых автомобиля
Смертельная авария в Одессе: водителю избрали меру пресечения
Последствия одесского ДТП. Водителю, которого обвиняют в убийстве нескольких человек, сегодня избирали меру пресечения
Смертельна ДТП в Одесі: винуватцю аварії обиратимуть запобіжний захід
Стало відомо, що водій, який скоїв аварію - постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують на одеських вулицях
ДТП в Одесі: винуватця аварії взяли під варту
В одеській поліції посилять заходи боротьби з незаконними автоперегонами - до рейдів проти дрифтерів залучатимуть активістів, які вже зголосилися допомогти правоохоронцям