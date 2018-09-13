13 сентября - 256-й день года (257-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 109 дней.

Каждую осень мир чествует не только нобелевских лауреатов, но и людей, которым вручается так называемая Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) - пародия на престижную международную награду, присуждаемую выдающимся ученым.

Также в Украине сегодня отмечается День программиста. Сама дата празднования выбрана не случайно. Это 256-й день в году - именно столько значений можно выразить с использованием 8-ми разрядного байта.

В этот день православные вспоминают положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

13 сентября в народе отмечают Куприянов день. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника - Журавлиное вече.

Народные приметы на 13 сентября:

журавли 13 сентября курлычут и летят по небу неспешно - осень будет продолжительной и теплой;

журавли летят на Юг не клином, а поодиночке - согласно приметам, жди неурожая в следующем году;

если человек родился 13 сентября, то в качестве талисмана может носить амулет с лазуритом.

В этот день именины у Александра, Владимира, Геннадия, Дмитрия, Мирона и Михаила.

Также узнайте, когда в Украине отмечают День осеннего равноденствия.