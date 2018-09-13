Участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает BBC - Русская служба.

"В больнице сказали, что никакую информацию не имеют права разглашать… Они ее отправили, грубо себя вели. Сказали, что пустить не могут. Тыкают в бумажку о том, что не могут разглашать сведения, пока больной сам не подпишет бумагу, а он без сознания", - сказала мать Верзилова, которую не пустили к нему.

По словам девушки Верзилова, ему стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее.

Сначала пострадали зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить.

"Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что ничего не ел и не принимал вещества. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать", - сказала девушка.

Она добавила, что анализы "ничего плохого вроде бы не показали", но около часа ночи Верзилова увезли в токсикологическое отделение.

Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз "отравление".

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