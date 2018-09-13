Намерение незаконных вооруженных формирований провести "выборы" на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября вызывает осуждение. Об этом сообщается на Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Польши, опубликовало заявление дипломатического ведомства.

"Намерение проведения российскими сепаратистами локальных выборов на оккупированной части Донбасса 11 ноября ярко противоречит Минским договоренностям и заслуживает решительного осуждения", - говорится в заявлении.

"Это является очередным примером отсутствия желания реального намерения к реализации договоренностей со стороны сепаратистов, которых поддерживает Россия. Польша отмечает, что в этом контексте особенно важно еще громче засвидетельствовать поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подытожили в польском МИД.

Ранее мы сообщали, что ситуация на Донбассе резко обострилась.