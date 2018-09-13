Міжнародний скульптурний симпозіум стартував напередодні в столиці. Шестеро відомих майстрів із різних країн зібралися разом. Цілий місяць митці просто неба, на очах у глядачів показуватимуть, як із каменю народжуються скульптури.

Кожен із цих мармурових блоків важить майже 10 тонн. Наразі це просто велетенські брили каміння. Та вже через місяць вони перетворяться на прекрасні скульптури.

Шестеро митців створять шість скульптур. Учасники - кращі скульптори України, Канади, Німеччини та Іспанії. Усі вони - прихильники творчості Олександра Архипенка. Це український скульптор, який працював в Америці. Архипенко став основоположником кубізму у світовій скульптурі.

"Украина и украинские художники - они были создателями, одними из главных двигателей создания мирового авангарда. Это, по сути, возвращение авангарда в сознание украинцев, это часть их культурного генофонда", - говорить Дарина Мо Мот, куратор Міжнародного скульптурного симпозіуму імені Олександра Архипенка.

Джо Клей приїхав з Німеччини. З каменем працює вже понад 30 років. Його роботи відомі на весь світ. І заворожують своїми незвичайними формами.

"Я хочу передати сильні та могутні форми. Треба "вивільнити" їх із каменю і показати, що вони дихають і що в них теж є життя. Я називаю це "енергія у формі". Коли я працюю у своїй студії, зазвичай мені самотньо. Тож працювати серед люду - навіть краще", - запевняє Джо Клей, німецький скульптор.

Стиль українського майстра Володимира Кочмара - більш класичний. Та чого саме очікувати в підсумку цього симпозіуму - митець поки що й сам не знає.

"Надо обследовать камень, размеры посмотреть. Есть несколько идей, которые "вертятся". Еще не точно, потому что все-таки, камень должен показать. Надо хорошо посмотреть на камень и понять, что там может быть", - говорить Володимир Кочмар, український скульптор.

Уже завтра скульптори почнуть працювати над своїми творіннями. Побачити робочий процес та поспілкуватися з митцями може кожен охочий щодня.