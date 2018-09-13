Європарламент запровадив санкції щодо Угорщини. Уже тривалий час Будапешт бойкотує правила та цінності Євросоюзу. Тож тепер справу країни розслідуватиме Рада ЄС і Угорщина може втратити голос в Євросоюзі. Олена Абрамович стежить за подіями у Страсбурзі.

Напередодні голосування в Європарламенті традиційно відбулися дебати. Угорському прем'єрові дозволили висловитися на свій захист. Проте він приїхав не вмовляти депутатів. І навіть не спробував попросити не задіювати санкцій. Адже й так - уже все вирішено, сказав він.

"Угорщину збираються засудити, бо наш народ вирішив, що його країна не буде країною мігрантів. З належною повагою, але твердою впевненістю я не дозволю, аби промігрантські сили Євросоюзу погрожували, шантажували та розмазували Угорщину", - заявив Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини.

Незалежно від рішення ЄС, Угорщина продовжує захищатися від незаконної міграції, запевнив Орбан. Втім, питання не лише в небажанні Будапешта приймати біженців, наголосили депутати.

"Угорський уряд ефективно змусив мовчати незалежні медіа, посадив учених "на повідок", намагаючись позбавити майбутні покоління навичок критичного мислення. Уряд замінив незалежних суддів тими, хто має близькі зв'язки з режимом. Встановив, у яких церквах можна молитися, а в яких - ні", - наголошує Джудіт Сарджентіні, доповідач Європарламенту.

Настав час зробити вибір - або дозволити одній з країн порушувати правила Євросоюзу без наслідків. Або дати зрозуміти, що ці правила більше, ніж просто текст на папері, - заявила доповідачка. І її - підтримали.

"Без готовності угорського уряду розв'язати поточні проблеми - ми змушені почати діалог щодо задіяння статті 7.1", - заявляє Манфред Вебер, голова фракції "Європейська народна партія".

Стаття сьома передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку ЄС може запровадити проти країни-члена. Це призупинення права голосувати. Втім, процедура вимагає ще низки дискусій і голосувань, як у Європарламенті, так і в Раді ЄС. І, наприклад, Польща, проти якої Єврокомісія розпочала аналогічний процес ще в грудні минулого року - досі користується всіма правами.