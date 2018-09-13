У Львові водійка легковика наїхала на поліцейського [ Редактировать ]
У Львові водійка легковика наїхала на поліцейського. Її автомобіль був припаркований з порушенням правил та перегородив дорогу "швидкій".
На прохання патрульного звільнити проїзд, жінка відреагувала агресивно й відповіла нецензурною лайкою. Під час розмови вона раптом рушила з місця та наїхала на правоохоронця.
Його напарник швидко відчинив двері автівки й заглушив мотор. Постраждалого поліцейського з травмою коліна доправили до лікарні.
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