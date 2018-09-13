У Києві поліцейські затримали водія, який напідпитку розвозив продукти до дитячих садочків Києво-Святошинського району столиці. А коли відкрили кузов, то з'ясувалося, що продукти несвіжі. Розвантажити їх не дозволили обурені батьки. Подробиці цієї історії в нашому сюжеті.

"Фу, запах на камеру не передать, невыносимый. Вот это вот детям в садик".

Ці кадри ще до приїзду нашої знімальної групи зафільмували розлючені батьки. Люди обурені, малечу в дитсадку хотіли нагодувати тухлим м'ясом. П'яного водія рефрижератора, який підвозив провізію до дошкільного закладу, зупинила патрульна поліція.

"Ми чекали тверезого водія, який продовжить далі рух. Він приїхав. Відкрили сам автомобіль так званий рефрежиратор. Який не є рефрежиратором. Він абсолютно недіючий", - розповідає Тетяна, патрульна.

У машині з несправним холодильним обладнанням фірма-постачальник привезла м'ясо, молоко, хліб та сосиски. Забрати продукти вийшли кухарі дитсадка.

"Представители кухни, когда принимали это мясо, они сказали что все нормально, что вот сейчас замочат, в уксусе отмоют, и все хорошо", - розповідає Сергій Проскурін, тато дитини, яка відвідує дитячий садок № 177.

Однак забрати несвіжі продукти кухарям не дозволили поліцейські. Батьки розповідають, згодом на місце події навідалась і представниця фірми-постачальника. Вона запевнила, що м'ясо свіже, проблема виникла лише з доставкою.

"Она сказала, что мясо перегрузили в эту машину, лишь потому, что рефрежератор поломался и уехал на ремонт, а мясо перегрузили во временную машину за два километра от садика", - говорить Сергій Проскурін, тато дитини, яка відвідує дитячий садок № 177.

Як нетверезий водій опинився за кермом, представниця не знає. І запевнила батьків, що чоловік не має жодних документів на перевезення продуктів. Проте в кабіні машини ми побачили купу накладних, за якими харчі мали отримати ще чимало дитсадків району. Батьки жаліються, проблеми із травленням у дітей виникали й раніше. Та їх не пов'язували із харчуванням у садку.

"Дети рвут, расстройство, это объяняеться тем, что это как бы ротовирус ходит, а это оказывается что может быть и причина этому несвежие продукты, которые заводятся", - розповідає Анна, мама дитини, яка відвідує дитячий садок № 177.

Завідувачка садка запевняє, що з постачальником співпрацюють давно і нарікань на харчі не було.

" -Ну таких інцидентів не було ніколи. - А що ви скажете на рахунок того, що представники кухні виходили отримувати мясо і сказали, що все в порядку з мясом? - Давайте дочекаємось розслідування", - каже завідувачка дитячого садка № 177.

Слідчі інцидент коментувати відмовились. А поки поліція з'ясовує ситуацію, налякані батьки вирішили самостійно контролювати якість продуктів, якими годуватимуть їхніх дітей.

"Первым делом пойду на кухню, посмотрю приняли ли это вонючее мясо, проверю холодильники.А там уже будем смотреть", - говорить Анна, мама дитини, яка відвідує дитячий садок № 177.