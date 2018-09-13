Мужчина убил пять человек и покончил с собой [ Редактировать ]
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В результате стрельбы в Бейкерсфилде в американском штате Калифорния погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC News.
Стрельба произошла в среду около 17:20 по местному времени в офисе транспортной компании, сообщили в управлении шерифа округа Керн в Калифорнии.
По данным полиции, подозреваемым является мужчина, который вместе с женой зашел в офис, и где у него с кем-то произошел конфликт. Тут он застрелил двух человек, включая жену.
Полиция сообщила, что после этого в офисе появился еще один человек и выстрели в подозреваемого, после чего подозреваемый выстрелил в ответ и убил этого человека.
Затем подозреваемый отправился в жилой дом, где, как утверждает полиция, он застрелил еще двух человек.
После этого подозреваемый, предположительно, угнал автомобиль, в котором находились женщина с ребенком. Последние не были ранены, заявила полиция.
По данным властей, после того, как подозреваемый столкнулся с правоохранителем, он убил себя выстрелом в грудь.
Ранее жителя Кривого Рога зарезали за желание помочь.
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