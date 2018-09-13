У Китаї автомобіль в'їхав у натовп. Дев'ятеро людей загинули, 43 - постраждали. На центральній площі міста Мішуї округу Хен'ян позашляховик на високій швидкості вилетів на тротуар. Сталося це напередодні увечері, коли на площі саме проводили фестиваль.

Водія затримали одразу. Ним виявився раніше засуджений безробітний. Його мотиви наразі з'ясовує поліція.

Версію теракту поки що не розглядають.