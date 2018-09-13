Негода у світі: до Філіппін наближається тайфун [ Редактировать ]
До шторму готуються не лише Сполучені Штати. Негода насуваються й на інші території - Філіппіни та Малі Антильські острови. А ось в американському штаті Гаваї шторм уже відчули. Подробиці дивіться далі.
Американський штат Гаваї накрив шторм "Олівія". Нині територію заливають дощі. У частині регіону закриті школи й державні установи. Між гавайськими островами скасовані авіарейси. Для постраждалих від шторму відкрили тимчасові притулки. Вітер у центрі циклону сягає вісімдесяти п'яти кілометрів на годину. Місцева влада закликає жителів не виходити на вулиці.
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Тайфун "Мангхут", якому присвоїли найсильнішу - п'яту категорію, пронісся над Гуамом та Маріанськими островами. У результаті - поламані дерева, пошкоджені будинки та лінії електропередач. Нині "Мангхут" наближається до північного узбережжя Філіппін. Під загрозою 10 мільйонів людей. У регіоні вже почалися дощі. Швидкість вітру в центрі циклону 205 кілометрів на годину. На філіппінському узбережжі демонтували бігборди. Надавати гуманітарну допомогу постраждалим від урагану готується агентство зі стихійних лих та цивільна оборона країни.
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А до Малих Антильських островів, що в Карибському морі наближається тропічний шторм "Ісаак". Жителі масово скуповують воду та їжу і запасаються генераторами. Швидкість вітру сягає дев'яноста п'яти кілометрів на годину. Синоптики заспокоюють, шторм послабшає, щойно дійде до островів. У Гваделупі й Мартиніці закриті школи та призупинений рух громадського транспорту. Через ураган не працюватимуть місцеві порти. Тропічний шторм "Ісаак" має дістатися Малих Антильських Островів сьогодні.
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