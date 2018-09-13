Життя без підручників: як навчаються школярі? [ Редактировать ]
Уже майже два тижні третина українських школярів навчається без підручників. Учні перших, п'ятих і десятих класів досі не мають книжок, затверджених новою програмою. Їх просто не встигли надрукувати і закупити.
Ольга Клюєва поцікавилась, яке воно - шкільне життя без підручників.
"Я вмію читати!", - шестирічна Софія вже рік, як уміє читати по складах. Але в школі традиційний паперовий буквар на її парті відсутній - як і в решти першачків по всій Україні. Цим дітям пощастило - підручники заміняє ось така інтерактивна панель. Просто на підлозі.
Варвара Свинаренко - вчитель з п'ятдесятирічним стажем зізнається, спочатку була в розпачі як бути без книжок, але згодом звикла.
"Перші дні дуже боялась як це буде, а зараз дуже цікаво. Діти вони не прикуті, не заковані, ніхто на них не кричить, їм подобається тут вони з задоволенням ідуть. Є життя без підручників, є!", - запевняє Варвара Свинаренко, вчитель початкової школи.
Якщо для першачків можна знайти альтернативу підручникам, то в старших класах - ситуація складніша. Нова програма забороняє використовувати старі книжки, а нові з'являться лише за місяць-два. Втім, у цій школі до такого дефіциту вже пристосувалися.
"У нас таке, чесно кажучи, кожен рік. Спочатку немає підручників, а потім - видають. - Ви вже звикли ? - Так! Мені здається набагато краще носити підручники в телефоні".
"В даному випадку склалася така ситуація і ми мусимо з неї виходити. І дуже добре що є електронні версії підручників. Використовувати нову програму зі старими підручниками - це якось не логічно", - стверджує Наталія Білик, завуч школи.
У міністерстві освіти обіцяють, підручники будуть уже в жовтні. Змушувати батьків самостійно закуповувати книги міністр Лілія Гриневич заборонила особисто. А профільний інститут, який не встиг надрукувати і закупити навчальну літературу, за наказом МОН, буде реорганізовано.
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