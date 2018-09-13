У Чорнобилі рятувальники визволили лося із забрудненої водойми

У Чорнобилі рятувальники визволили лося, який втрапив у забруднену радіацією водойму. Його знайшли непритомним між четвертим і п'ятим енергоблоком ЧАЕС. Рятівники підпливли човном до тварини і за роги обережно витягли її на берег. За повідомленням поліції Київщини, зараз життю лося нічого не загрожує