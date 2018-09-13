Поблизу берегів Чилі дайвери зафільмували південних китів [ Редактировать ]
Пару південних китів зафільмували дайвери поблизу берегів Чилі. Цей вид тварин живе у відкритому океані, а до берегів наближається ближче до зими і весни.
Місцева влада попросила людей не турбувати китів на човнах, а спостерігати за ними з берега.
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