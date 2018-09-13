Соединенные Штаты осуждают планы проведения выборов в так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республиках" и считают, что таким "народным республикам" не место в конституционном строе Украины.

Данное утверждение содержится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты осуждают объявление о планах провести "выборы" в так называемых Донецкой и Луганской провозглашенных народных республиках. Учитывая продолжающийся контроль Россией этих территорий, проведение настоящих выборов там просто немыслимо, и оно грубо нарушает обязательства России в рамках минских договоренностей", - полагает Науэрт.

"Так называемым народным республикам, которые создала Россия, не место в конституционном строе Украины. Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены дипломатическим усилиям в разрешении спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой", - заключила она.

Ранее также в МИД Польши осудили "выборы" на Донбассе.