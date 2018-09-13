Фото: Facebook

Полиция США арестовала автора романтических детективов Нэнси Крэмптон Брофи по подозрению в убийстве своего супруга Дэна Брофи в Портленде, штат Орегон. Как отмечает The Washington Post, 68-летняя литератор написала произведения "Как убить мужа" и "Неправильный муж".

Ее 63-летний муж - шеф-повар по профессии - был застрелен Орегонском кулинарном институте 2 июня при невыясненных обстоятельствах. На следующий день после трагедии Брофи написала в Facebook сообщение о кончине мужа.

"Моим друзьям в Facebook и родным, у меня печальные вести - мой муж и лучший друг шеф Дэн Брофи был убит вчера утром. Я благодарю вас за слова поддержки, но сейчас я опустошена - пожалуйста, придержите свои телефонные звонки на пару дней, пока я не приду в себя", - написала вдова, которую через три месяца обвинили в убийстве.

В ноябре 2011 года она описала в блоге пять мотивов и орудий для убийства мужа, которые бы она использовала, случись ей стать персонажем книги. Она считает, что для "грязной работы" не следует нанимать киллера или просить любовника. Она также считает, что не следует использовать яд, так как легко вычислить убийцу, а если муж в итоге не умрет, то "ей придется нянчится с больным мужем".

"В конце концов, предполагается, что после убийства я стану свободной, а я не хочу проводить время в тюрьме", - писала тогда автор детективов.

По данным полиции, Брофи сама застрелила мужа, ей отказали в праве выйти под залог до суда. Родственники пары не могут поверить в случившиеся и не ожидали такого исхода.

"Это большой шок... большой шок, - сказала Карен Брофи, мать убитого. - Пока мы не готовы делать заявления".

Пара прожила в браке 27 лет. Как сообщала на своей личной странице в сети автор детективов, у пары "были взлеты и падения", но мотив для совершения убийства так и не раскрывается.

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