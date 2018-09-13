Настю Каменских и Потапа подловили на вечеринке (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
На дне рождения телеведущей Екатерины Осадчей гости словили, как Настя Каменских и Потап обнимаются.
Заметив камеру, пара отстранилась.
Снимки выложили фанаты в Instagram.
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