Потенциальное повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки в 3 раза, о котором недавно заявило руководство ПАО "Укрзализныця" (УЗ), станет ударом по украинской промышленности и экспортерам.

Такое мнение в комментарии Бизнес-порталу UAprom высказал глава парламентского Комитета по вопросам промышленности и предпринимательства Виктор Галасюк.

"Особенно пострадает горно-металлургический комплекс, на который приходится 45% грузовых перевозок УЗ, а также почти четверть экспорта и промпроизводства. Также серьезно будут страдать аграрии. Потенциальный выигрыш государственного монополиста "Укрзализныци" будет полностью нивелирован и превзойден негативными макроэффектами – падением экспорта, ухудшением платежного баланса, ослаблением гривни и ростом инфляции", - сказал он.

По его словам, каждый человек почувствует этот негатив на себе – кто-то по ценам в магазинах и обесцениванию гривни, кто-то – потеряв рабочее место.

"Промышленность сегодня нужно всесторонне поддерживать, в том числе путем сдерживания энергетических и железнодорожных тарифов", - отметил В.Галасюк.

Отвечая на вопрос о том, что для решения всех стратегических проблем УЗ нужен триллион гривень и 30 лет (о чем недавно заявил топ-менеджмент компании), нардеп заметил, что очень странно слышать подобные заявления.

"В прошлом году стоимость грузовых железнодорожных перевозок выросла более чем на 40%. "Укрзализныця" собрала дополнительные миллиарды с промышленности, аграриев и других промпотребителей. Обязывались заказывать отечественные вагоны из украинского же металла. Но, по имеющейся у меня информации, годовой план капитальных инвестиций в этом году пока выполнен меньше чем на 20% (за первое полугодие инвестировано 3,5 млрд грн из запланированных 18,4 млрд грн).

Таким образом, отметил В.Галасюк, тарифы поднимаются, огромные деньги из украинских производителей выкачивают, а проблему с перевозками, в т.ч. с дефицитом локомотивов и вагонов, решить не могут, даже невзирая на наличие средств.

"Очевидно, не средства или тариф сегодня являются "узким местом" УЗ. Нужно искать резервы, переходить на стратегический, а не ситуативный менеджмент, налаживать государственно-частное партнерство", - констатировал глава промышленного комитета.

Напомним, ранее финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев заявил о том, что уровень экономически справедливого тарифа на перевозку грузов железнодорожным транспортом должен быть в три раза больше действующего, а без повышения тарифов невозможно ожидать существенных позитивных изменений в развитии железнодорожных перевозок.