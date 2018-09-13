Аппендикс - это небольшой отросток слепой кишки, который находится в нижней правой части живота. Аппендицит чаще всего бывает у человека в возрасте от 10 до 30 лет, но он может случиться практически в любом возрасте (у грудных детей аппендицит бывает крайне редко). Об этом сообщает портал "НовостиЮ".

Главный симптом - боли в животе, но есть и другие признаки, позволяющие предположить это заболевание.

Его ранняя диагностика очень важна, она позволяет предотвратить тяжелые последствия развития воспаления аппендикса. Поэтому врачи подробно рассказали о его симптомах, на которые жизненно важно вовремя обратить внимание.

1. Острая боль

При аппендиците обычно возникает боль в нижней правой части живота. Она может быть разной интенсивности. В начале болезни боль часто ощущается в районе пупка, иногда она чувствуется в нижней части спины.Боль усиливает при движениях ног и напряжении мышц живота (например, при кашле или сморкании).

2. Гипертермия

Симптомы аппендицита могут быть похожи на симптомы вирусной желудочной инфекции. Помимо боли наблюдается лихорадка фебрильного типа.

При повышении температуры на фоне сильных болей в животе нужно вызывать скорую помощь. Это поможет предотвратить такие осложнения, как перитонит.

И нужно иметь в виду, что в большинстве случаев температура не поднимается выше 37,5 - 38 ?C.

3. Головокружения и тошнота

Головокружения и тошнота - эти симптомы аппендицита обычно "идут в комплекте". Они возникают в не менее чем 90% случаев, после того, как начинаются боли внизу живота.

Проблема заключается в том, что многие не распознают эту болезнь, ведь эти симптомы бывают при многих других проблемах со здоровьем. Поэтому, если эти симптомы не исчезают, нужно обратиться к врачам, чтобы они установили точный диагноз.

4. Запор или диарея

И запор, и диарея часто бывают при аппендиците.

Как и другие симптомы, они могут быть и не связаны с серьезными проблемами со здоровьем, но лучше обратиться за консультацией к специалисту. Особенно, если эти симптомы сопровождаются другими возможными симптомами аппендицита.

5. Газы и воспаление

Газы и воспаление могут возникать из-за неправильного питания. Но когда они возникают без такой очевидной причины, стоит обратить на этот симптом особое внимание.

Постоянное воспаление, повышенное газообразование и боли в животе могут быть вызваны проблемами с аппендиксом.

6. Потеря аппетита

Если человек, не жалующийся на аппетит, вдруг его теряет, ему стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину потери аппетита.

Аппетит пропадает при многих хронических заболеваниях, в том числе при аппендиците и раке прямой кишки.

Как и предыдущие симптомы, потеря аппетита может не означать ничего серьезного, но оставлять ее без внимания тоже нельзя. Нужно обратиться к врачу и пройти обследование.

7. Симптом раздражения брюшины

Симптом раздражения брюшины - резкое усиление боли в животе при быстром снятии пальпирующей руки с передней брюшной стенки после надавливания.

Нельзя делать такое надавливание несколько раз, так как при аппендиците это может привести к осложнениям.

Так что если после надавливания на нижнюю правую часть живота боль усиливается, нужно срочно обращаться к врачам. В любом случае, если есть подозрение на аппендицит, нужно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование. Если воспаление аппендикса подтвердится, придется делать операцию (разрез на коже живота при этом делается небольшой) и удалять его.

При необходимости для борьбы с инфекцией назначается внутривенное введение антибиотиков.

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