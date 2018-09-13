Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"13 сентября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили министру инфраструктуры Украины о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, это служебное лицо, которое с 2000 года по настоящее время находится на государственной службе, в период с 1.01.2000 по 26.04.2018 получило 2 миллиона 170 тысяч грн официального дохода, тогда как его расходы составили лишь в период с 2008 года по 26.04.2015 по меньшей мере 3 миллиона 450 тысяч грн.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований на получение которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро, общая стоимость таких активов в то время составляла 4 миллиона 230 тысяч 500 грн.

Кроме того, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3 миллионов 34 тысяч грн, в 2016 - более 8 миллионов 24 тысяч грн.

В декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является, и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года и расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с мая 2017 года.