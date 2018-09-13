В селе Гора Бориспольского района Киевской области мужчина зверски избил жену Елену Фоменко и сыновей - Владимира и Григория. Старший сын, который попытался вступиться за мать, попал в больницу с разбитой головой. Эту историю рассказала в Facebook Лариса Барская в группе "Общество села Гора".

"На улице Полевая, 41. Пьяный, разъяренный мужчина, не в состоянии сформулировать ответ, будет ли он макароны на ужин, или гречку, на глазах у детей начал бить жену", - пишет она.

Полиция, как сообщают очевидцы, приехала только через час, однако мужчину она так и не успокоила.

"Только копы поехали, он закричал:" Да ты полицию хотела, так я теперь тебя убью!". Старший сын (14 лет) пытался заступиться, и это превратилось в кровавое месиво. Отец разбил о голову сына бутылку с вином. Младший сын все это время звонил в полицию. Во второй раз полиция ехала 20 минут. На этот раз всех забрала, и на скорой увезла в Бориспольскую центральную больницу", - говорится в сообщении.

Мальчику зашили голову и руку. Мужчину же задержали только на 3 часа, за которые его жена с детьми успела собрать вещи и сбежать.

Михаил Фоменко имеет свою версию. Это его хотели убить, по словам мужчины.

"Она пыталась меня убить, нанеся многочисленные удары бейсбольной битой по голове. Поводом для этого стала разыгранная сцена бытовой ссоры в процессе которой она начала оскорблять меня. Да, мне пришлось отбиваться от ударов бейсбольной битой которые мне наносила жена. Первый был сзади по затылку, после которого я потерял сознание и не мог забрать у нее биту. Когда мне удавалось сделать, удары доставались моему сыну, который прибежал на крики матери о том, что ее бьет папа и старался, как он думал, защитить маму", - утверждает мужчина.

Где находится его жена с детьми - мужчине не известно.

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