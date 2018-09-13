Сентябрь - не повод для грусти и уныния, ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этом месяце. Уже первые числа сентября будут насыщенны яркими событиями.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 15-16 сентября.

Soloma Fest

На фестивале выступят: дважды лучший музыкальный проект года по версии телеканала М1 - группа "MOZGi", рэпер Ярмак, диджеи Tapolsky и Sender, артисты Roll Models и D.Marsh. Качает фестиваль - легендарный Giga.

Когда: 15 сентября, с 14:00 до 23:00

Где: Национальный авиационный университет, проспект Космонавта Комарова, 1

Цена: бесплатно

Концерт "The best women voices"

Лучшие хиты Эдит Пиаф, Эллы Фицджеральд, Мэрилин Монро, Ареты Франклин, Лайзы Минелли, Сары Брайтман, Ширли Бэсси, Лары Фабиан, Уитни Хьюстон в исполнении вокалистки Национальной филармонии Украины Маргариты Мелешко.

Когда: 15 сентября, 19:00

Где: Национальная филармония, Владимирский спуск, 2

Цена: от 70 до 350 грн

Спектакль "Луна"

Песни альбома, как и в случае с дебютом "Маг-ни-ты", быстро ушли в народ, разошлись на цитаты. "Остров свободы" стал не просто сборником песен, а возможностью через эти песни лучше узнать себя самого.

Когда: 15 сентября, 19:00

Где: Зеленый театр, Парковая дорога, 2

Цена: от 599 до 2199 грн

Концерт группы "Глен Моранж"

Музыка "Глен Моранж" включает в себя элементы одновременно фолка, фанка, ска - такой кросс-роад общего видения музыки от Сахнюка Руслана и постоянного гитариста и аранжировщика команды Шарлая Сергея.

Когда: 15 сентября, 21:00

Где: Docker-G pub, улица Набережно-Крещатицкая, 13/5

Цена: от 100 до 125 грн

Спектакль "Любовь, джаз и черт"

Любовь, джаз и черт. В центре сюжета молодые ребята, которых объединяет общее увлечение - джаз. В пьесе затрагиваются проблемы молодого поколения, рассказывается об их мечтах и о взаимоотношениях друг с другом.

Когда: 15 сентября, 15:00

Где: На левом берегу Днепра, Броварской проспект, 25

Цена: от 150 грн

Спектакль "Наташина мечта"

Это культовая пьеса Ярославы Пулинович за несколько лет облетела весь мир и даже добралась до Бродвея. Спектакль "Наташина мечта" относится к одному из сложнейших театральных жанров - моноспектакль. Пьеса о двух девушках-подростках с разными судьбами, но одинаковыми именами. Не обласканная родительским теплом, воспитанная жестокостью современного детского дома, одна Наташа предстает перед зрителем сложным подростком.

Вторая Наташа, выросшая в благополучной семье, имеет все необходимое для полной и счастливой жизни молодой девушки. Единственное, что их объединяет кроме имени, одна мечта на двоих. Мечта, свойственная любой молодой леди - найти настоящую любовь, выйти замуж и быть просто счастливыми.

Когда: 15 сентября, 19:00

Где: театр "Золотые ворота", ул. Шелковичная, 7А

Цена: 180 грн

Выставка гигантских африканских улиток

На выставке будет представлено около 30 родов, видов и вариаций африканских улиток, в том числе улитки видов Ахатина, Архахатина и другие сухопутные моллюски. Организаторы обещают показать новые виды улиток, которых еще не было на прошлых выставках, и экзотических животных: пауков-птицеедов и пресмыкающихся. На выставке можно получить консультации по уходу за улитками.

Когда: 16 сентября, с 11:00 до 18:00

Где: Дом природы, ул. Рогнединская, 3

Цена: от 15 до 25 грн

Спектакль "Любовное настроение"

Гонконг, 1962 год. Обыкновенный случай. Оказаться в одном месте, в одно время. Они встречаются в тесном коридоре одного из домов и снимают комнаты по соседству. Он женат, она замужем. Его жена подолгу засиживается на работе, ее муж постоянно в командировках.

Время течет в ожидании правды о том, что семейные узы не всегда бывают крепки. Череда встреч, фраз, взглядов складывается в особое настроение, когда капли замирают и медленно разбиваются о мостовую, воздух наполнен особым пряным ароматом, а каждое движение превращается в танец. Это настроение любить.

Когда: 16 сентября, 19:00

Где: Дом актера, Ярославов Вал, 7

Цена: от 60 до 200 грн

Концерт Киевского камерного оркестра под руководством Николя Кроза

В Национальной филармонии выступит дирижер Николя Кроз. В прошлом году, когда маэстро впервые выступал с Киевским камерным оркестром на сцене Национальной филармонии Украины, новым произведением в программе стал "Последний полет" (для скрипки и струнного оркестра) современного французского автора Пьера Тиллуа, композиция, посвященная памяти Василия Слепака.

Когда: 16 сентября, 19:00

Где: Национальная филармония, Владимирский спуск, 2

Цена: от 70 до 300 грн

Спектакль-эксперимент "Чужие письма"

Адреналин. Дыхание. Взгляд. Ощупь. Ярость. Возможно предусмотреть наше поведение во время этих эмоций? Бесспорно нет! Поэтому театр танца OSDC рад представить первый спектакль-эксперимент, где только настоящие импульсы решают ход событий.

Когда: 16 сентября, 19:00

Где: дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103

Цена: от 200 до 450 грн

Выставка абсурдной живописи

Выставка абсурдной живописи и графики Владимира Казаневского. На юбилейной выставке к сорокалетию творчества представлены новые необычные работы художника, созданные за последние годы.