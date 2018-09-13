Выходные в Киеве: куда пойти 15-16 сентября (афиша) [ Редактировать ]
Сентябрь - не повод для грусти и уныния, ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы в этом месяце. Уже первые числа сентября будут насыщенны яркими событиями.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 15-16 сентября.
Soloma Fest
На фестивале выступят: дважды лучший музыкальный проект года по версии телеканала М1 - группа "MOZGi", рэпер Ярмак, диджеи Tapolsky и Sender, артисты Roll Models и D.Marsh. Качает фестиваль - легендарный Giga.
- Когда: 15 сентября, с 14:00 до 23:00
- Где: Национальный авиационный университет, проспект Космонавта Комарова, 1
- Цена: бесплатно
Концерт "The best women voices"
Лучшие хиты Эдит Пиаф, Эллы Фицджеральд, Мэрилин Монро, Ареты Франклин, Лайзы Минелли, Сары Брайтман, Ширли Бэсси, Лары Фабиан, Уитни Хьюстон в исполнении вокалистки Национальной филармонии Украины Маргариты Мелешко.
- Когда: 15 сентября, 19:00
- Где: Национальная филармония, Владимирский спуск, 2
- Цена: от 70 до 350 грн
Спектакль "Луна"
Песни альбома, как и в случае с дебютом "Маг-ни-ты", быстро ушли в народ, разошлись на цитаты. "Остров свободы" стал не просто сборником песен, а возможностью через эти песни лучше узнать себя самого.
- Когда: 15 сентября, 19:00
- Где: Зеленый театр, Парковая дорога, 2
- Цена: от 599 до 2199 грн
Концерт группы "Глен Моранж"
Музыка "Глен Моранж" включает в себя элементы одновременно фолка, фанка, ска - такой кросс-роад общего видения музыки от Сахнюка Руслана и постоянного гитариста и аранжировщика команды Шарлая Сергея.
- Когда: 15 сентября, 21:00
- Где: Docker-G pub, улица Набережно-Крещатицкая, 13/5
- Цена: от 100 до 125 грн
Спектакль "Любовь, джаз и черт"
Любовь, джаз и черт. В центре сюжета молодые ребята, которых объединяет общее увлечение - джаз. В пьесе затрагиваются проблемы молодого поколения, рассказывается об их мечтах и о взаимоотношениях друг с другом.
- Когда: 15 сентября, 15:00
- Где: На левом берегу Днепра, Броварской проспект, 25
- Цена: от 150 грн
Спектакль "Наташина мечта"
Это культовая пьеса Ярославы Пулинович за несколько лет облетела весь мир и даже добралась до Бродвея. Спектакль "Наташина мечта" относится к одному из сложнейших театральных жанров - моноспектакль. Пьеса о двух девушках-подростках с разными судьбами, но одинаковыми именами. Не обласканная родительским теплом, воспитанная жестокостью современного детского дома, одна Наташа предстает перед зрителем сложным подростком.
Вторая Наташа, выросшая в благополучной семье, имеет все необходимое для полной и счастливой жизни молодой девушки. Единственное, что их объединяет кроме имени, одна мечта на двоих. Мечта, свойственная любой молодой леди - найти настоящую любовь, выйти замуж и быть просто счастливыми.
- Когда: 15 сентября, 19:00
- Где: театр "Золотые ворота", ул. Шелковичная, 7А
- Цена: 180 грн
Выставка гигантских африканских улиток
На выставке будет представлено около 30 родов, видов и вариаций африканских улиток, в том числе улитки видов Ахатина, Архахатина и другие сухопутные моллюски. Организаторы обещают показать новые виды улиток, которых еще не было на прошлых выставках, и экзотических животных: пауков-птицеедов и пресмыкающихся. На выставке можно получить консультации по уходу за улитками.
- Когда: 16 сентября, с 11:00 до 18:00
- Где: Дом природы, ул. Рогнединская, 3
- Цена: от 15 до 25 грн
Спектакль "Любовное настроение"
Гонконг, 1962 год. Обыкновенный случай. Оказаться в одном месте, в одно время. Они встречаются в тесном коридоре одного из домов и снимают комнаты по соседству. Он женат, она замужем. Его жена подолгу засиживается на работе, ее муж постоянно в командировках.
Время течет в ожидании правды о том, что семейные узы не всегда бывают крепки. Череда встреч, фраз, взглядов складывается в особое настроение, когда капли замирают и медленно разбиваются о мостовую, воздух наполнен особым пряным ароматом, а каждое движение превращается в танец. Это настроение любить.
- Когда: 16 сентября, 19:00
- Где: Дом актера, Ярославов Вал, 7
- Цена: от 60 до 200 грн
Концерт Киевского камерного оркестра под руководством Николя Кроза
В Национальной филармонии выступит дирижер Николя Кроз. В прошлом году, когда маэстро впервые выступал с Киевским камерным оркестром на сцене Национальной филармонии Украины, новым произведением в программе стал "Последний полет" (для скрипки и струнного оркестра) современного французского автора Пьера Тиллуа, композиция, посвященная памяти Василия Слепака.
- Когда: 16 сентября, 19:00
- Где: Национальная филармония, Владимирский спуск, 2
- Цена: от 70 до 300 грн
Спектакль-эксперимент "Чужие письма"
Адреналин. Дыхание. Взгляд. Ощупь. Ярость. Возможно предусмотреть наше поведение во время этих эмоций? Бесспорно нет! Поэтому театр танца OSDC рад представить первый спектакль-эксперимент, где только настоящие импульсы решают ход событий.
- Когда: 16 сентября, 19:00
- Где: дворец "Украина", ул. Большая Васильковская, 103
- Цена: от 200 до 450 грн
Выставка абсурдной живописи
Выставка абсурдной живописи и графики Владимира Казаневского. На юбилейной выставке к сорокалетию творчества представлены новые необычные работы художника, созданные за последние годы.
- Когда: 16 сентября, с 10:00 до 18:00
- Где: Государственный музей Тараса Шевченко, бул. Тараса Шевченко, 12
- Цена: бесплатно
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 8-9 сентября (афиша)
Выходные - это отличный повод не засиживаться дома
Выходные в Киеве: куда пойти 1-2 сентября (афиша)
Сентябрь - не повод для грусти и уныния
Топ-5 ярких и ожидаемых фестивалей осени (афиша)
Вот и подходит к концу лето, впереди нас ждут три месяца осени, но это совсем не значит, что нужно грустить и унывать
Выходные в Киеве: куда пойти 24-26 августа (афиша)
Выходные - это отличный повод не засиживаться дома. А в этот раз украинцев ждет аж три дня отдыха.
У Києві розпочався Міжнародний скульптурний симпозіум
Протягом місяця митці витесуватимуть з каменю скульптури - просто неба, на очах у глядачів