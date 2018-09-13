Коли натрапив на поліцейського застрелився сам

Серія вбивств в американському місті Бейкерсфілд. Місцевий житель застрелив п'ятьох людей, потому наклав на себе руки. Усе почалося в приміщенні транспортної компанії.

За даними поліції, чоловік спочатку поцілив у співробітника, з яким у нього виник конфлікт. Після цього застрелив свою дружину і одну людину поруч з офісом. Далі пішов у будинок і убив там ще двох.

Потім викрав машину, а коли натрапив на поліцейського застрелився сам.