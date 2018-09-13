У США чоловік застрелив п'ятьох людей [ Редактировать ]
Серія вбивств в американському місті Бейкерсфілд. Місцевий житель застрелив п'ятьох людей, потому наклав на себе руки. Усе почалося в приміщенні транспортної компанії.
За даними поліції, чоловік спочатку поцілив у співробітника, з яким у нього виник конфлікт. Після цього застрелив свою дружину і одну людину поруч з офісом. Далі пішов у будинок і убив там ще двох.
Потім викрав машину, а коли натрапив на поліцейського застрелився сам.
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