У Києві стартує зустріч Ялтинської європейської стратегії YES [ Редактировать ]
У Києві стартує щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії YES. Активна робота форуму розпочнеться завтра, сьогодні - день прибуття делегатів та неформальне спілкування.
У конференції візьмуть участь 400 спікерів з 28 країн світу - зокрема, спецпредставник США Курт Волкер, помічник Генсека НАТО Алехандро Альвар-Гонзалес, віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, колишні прем'єри Великої Британії та Франції Тоні Блер і Мануель Вальс та інші.
У перший день обговорюватимуть "комплексну картину майбутнього", а в суботу головними темами стануть: мінські угоди, співпраця зі США, ЄС і НАТО.
Окрема панель конференції YES буде присвячена українській економіці та боротьбі з бідністю.
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