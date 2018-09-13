У конференції візьмуть участь 400 спікерів з 28 країн світу

У Києві стартує щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії YES. Активна робота форуму розпочнеться завтра, сьогодні - день прибуття делегатів та неформальне спілкування.

У конференції візьмуть участь 400 спікерів з 28 країн світу - зокрема, спецпредставник США Курт Волкер, помічник Генсека НАТО Алехандро Альвар-Гонзалес, віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, колишні прем'єри Великої Британії та Франції Тоні Блер і Мануель Вальс та інші.

У перший день обговорюватимуть "комплексну картину майбутнього", а в суботу головними темами стануть: мінські угоди, співпраця зі США, ЄС і НАТО.

Окрема панель конференції YES буде присвячена українській економіці та боротьбі з бідністю.