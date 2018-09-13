І знову до подій в Україні. Масове отруєння на Прикарпатті. У Коломийському районі до інфекційної лікарні потрапили майже два десятки людей.

Напередодні всі постраждалі обідали на поминках, вдома у друзів. Діагноз у всіх теж один - гострий гастроентероколіт.

Причиною спалаху кишкової інфекції вважають неякісні продукти.