У Коломиї сталося масове отруєння [ Редактировать ]
І знову до подій в Україні. Масове отруєння на Прикарпатті. У Коломийському районі до інфекційної лікарні потрапили майже два десятки людей.
Напередодні всі постраждалі обідали на поминках, вдома у друзів. Діагноз у всіх теж один - гострий гастроентероколіт.
Причиною спалаху кишкової інфекції вважають неякісні продукти.
по теме
На Прикарпатті масово отруїлися люди
Масове отруєння на Прикарпатті. У Коломийському районі до інфекційної лікарні потрапили майже два десятки людей. Відомо, що напередодні всі постраждалі побували на поминальному обіді. Його влаштували вдома. Попередньо в усіх хворих лікарі діагностували гострий гастроентероколіт
Массовые отравления: в McDonald's прекратили продавать салаты
Все пострадавшие покупали безобидный с виду овощной салат
Мужчина зверски избил всю семью (фото)
В селе Гора Бориспольского района Киевской области мужчина зверски избил жену Елену Фоменко и сыновей - Владимира и Григория
Отруєння у таборі: дівчинка померла, не прийшовши до тями
Восьмирічна дівчинка, що отруїлася в таборі під Києвом померла після двомісячної коми
Отравление в лагере "Славутич": девочка умерла после двух месяцев комы
Восьмилетняя девочка, которая в июле впала в кому в лагере "Славутич" в Киевской области, умерла