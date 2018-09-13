Дерева, що танцюють на вулицях Сан-Франциско. Це перфоменс, який артисти влаштували перед початком саміту з питань глобального клімату. У костюмах із листя вони танцювали перед Сіті-холом.

Саме там очільники десятків міст та компаній з усього світу обговорюватимуть глобальне потепління. Інші ентузіасти неподалік будівлі пригощали перехожих кавою із філіжанок, виготовлених із вторинної сировини.

Триватиме саміт чотири дні.