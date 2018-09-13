У Сан-Франциско жителі влаштували перфоменс у костюмах дерев [ Редактировать ]
Дерева, що танцюють на вулицях Сан-Франциско. Це перфоменс, який артисти влаштували перед початком саміту з питань глобального клімату. У костюмах із листя вони танцювали перед Сіті-холом.
Саме там очільники десятків міст та компаній з усього світу обговорюватимуть глобальне потепління. Інші ентузіасти неподалік будівлі пригощали перехожих кавою із філіжанок, виготовлених із вторинної сировини.
Триватиме саміт чотири дні.
по теме
"Станем на защиту климата": весь мир вышел на демонстрацию
В разных странах мира прошли демонстрации с требованиями принять меры против изменения климата, накануне Глобального саммита по защите климата, который произойдет на следующей неделе, в Калифорнии
До Малих Антильських островів наближається тропічний шторм "Ісаак"
До шторму готуються не лише Сполучені Штати. Негода насуваються й на інші території - Філіппіни та Малі Антильські острови. А ось в американському штаті Гаваї наслідки стихії вже відчули. Про це і не тільки дивіться далі
Ураган "Флоренс" послабшав до другої категорії
Ураган "Флоренс" у США послабшав до другої категорії - з п'яти можливих. За лічені години він дістанеться узбережжя Сполучених Штатів. Масштаби стихії вражають: агенція NASA показала кадри, зняті космосу. В центрі буревія швидкість вітру сягає двохсот п'ятнадцяти кілометрів на годину
У США чоловік застрелив п'ятьох людей
Серія вбивств в американському місті Бейкерсфілд. Місцевий житель застрелив п'ятьох людей, потому наклав на себе руки. Усе почалося в приміщенні транспортної компанії. За даними поліції, чоловік спочатку поцілив у співробітника, з яким у нього виник конфлікт
У Києві стартує зустріч Ялтинської європейської стратегії YES
У Києві стартує щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії YES. Активна робота форуму розпочнеться завтра, сьогодні - день прибуття делегатів та неформальне спілкування. У конференції візьмуть участь 400 спікерів з 28 країн світу - зокрема, спецпредставник США Курт Волкер, помічник Генсека НАТО Алехандро Альвар-Гонзалес