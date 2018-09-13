Осень-2018: какие изменения ждут автомобилистов [ Редактировать ]
С приходом осень автомобилистов ждет целый ряд нововведений и некоторые из них уже совсем скоро вступают в силу. Список всех законодательных нововведений осени подготовил автомобильный портал "Твоя машина".
1. Создание единого реестра медосмотров
Данное изменение направлено на борьбу с "липовыми" медицинскими книгами и справками о состоянии здоровья, которые стоят копейки и массово покупаются водителями. Отныне вся информация будет храниться онлайн в специально созданном интернет-ресурсе.
2. Изменения в правилах парковки
В правилах парковки появились сразу несколько изменений. Первое - создание специальных "парковочных инспекторов", которые будут иметь право принимать решение о штрафах. Второе - новые инспектора смогут выписывать штрафы без присутствия водителя, размещая штраф "под стекло", как в Европе.
Третье - штрафы будут выписываться на владельца авто, независимо, кто был за рулем. Четвертое - стоимость эвакуации составит 720 гривен, а за услуги хранения авто на штрафплощадке придется платить 144 гривны в сутки. Нововведения вступят в силу уже с 27 сентября.
3. Люди с инвалидностью приравненные к участникам дорожного движения
Еще одно новшество, взятое из европейской практики. Теперь люди с инвалидностью на колясках считаются пешеходами, а не участниками дорожного движения. Это позволит, например, более комфортно перемещаться к транспорту на тележке, законно используя для этого проезжую часть.
4. Открыли реестр авто
Не так давно в открытый доступ выложили данные о первичной регистрации украинских транспортных средств. В изложенной информации нет никаких персональных данных, доступны только технические данные, например - цвет авто, тип топлива, тип переоборудование авто и так далее.
5. Увеличение допустимой скорости
Решение еще не приняли, но на отдельных трассах в Киеве могут повысить допустимую скорость с 50 до 80 км в час (а по факту так и до 100, учитывая, что дополнительные 20 км в час еще никто не отменял). Считается, что если решение будет положительным, то по примеру столицы могут последовать и в регионах. Быстрее можно будет ездить только в теплое время года - с апреля по ноябрь.
6. Введение автофиксации нарушений
Также потенциальное новшество - при наличии средств планируют установить необходимую для автофиксации технику на главных магистралях Киева.
7. Изменения в правилах регистрации авто
Теперь авто не нужно снимать с учета, чтобы перерегистрировать - транспортное средство непосредственно регистрируют на нового владельца. Это облегчают процедуру продажи автомобилей и делает ее более простой и дешевой.
Ранее мы писали о том, что Toyota отзывает более миллиона автомобилей.
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