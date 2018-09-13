Крещатик перекроют на три дня [ Редактировать ]
В Киеве с 21:00 21 сентября до 06:00 24 сентября будет запрещено движения всех видов транспорта по улице Крещатик. Об этом сообщает официальный портал Киева.
Так, во время подготовки и проведения мероприятия, с 21:00 21 сентября до 06:00 24 сентября будет запрещено движения всех видов транспорта по улице Крещатик (от пересечения с ул. Богдана Хмельницкого до пересечения с Аллеей Героев Небесной Сотни).
Также с 06:00 до 24:00 23 сентября будет действовать ограничение движения транспорта двумя крайними правыми полосами движения улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади для остановки транспортных средств с целью заезда участников мероприятия с ограниченной мобильностью.
Кроме того, на время проведения мероприятия изменят работу маршруты наземного пассажирского транспорта, которые курсируют указанными участками, о чем будет сообщено дополнительно.
Ранее мы сообщали, какие изменения ждут автомобилистов осенью 2018.
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