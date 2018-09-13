Ученые из Университета Макмастера в Канаде провели исследования, в ходе которых определили, что три порции молочных продуктов в день способны продлить жизнь. Об этом сообщает MedicalXpress.

Так, молочные продукты уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

В эксперименте участвовали 136 384 человека, которых разделили на четыре группы. Специалисты прописали добровольцам рацион и наблюдали за ним в течение девяти лет.

Специалисты отмечают, что порция молочного продукта эквивалента стакану молока или йогурта весом 244 грамм, 15 граммам сыра или 5 граммам сливочного масла. Среди добровольцев, которые употребляли больше всего "молочки" - 3,2 порции, риск смерти уменьшился на 2,2 процента.

Результат в 1,1 процент показала группа, употребляющая 2,9 порции не обезжиренной молочной продукции. Всего за врем были зарегистрированы 6796 смертей и 8555 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Точную причину связи молочных продуктов с долголетием ученые пока не выяснили.

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