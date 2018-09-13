Звернення щодо обурливого факту застосування заходів фізичного насилля у відношенні журналіста та відеооператора проекту "Стоп Корупції" передано до Національної спілки журналістів України.

Нагадаємо, знімальну групу "СтопКору" разом з працівниками правоохоронних органів протягом 6 годин утримували силоміць на території ДП "Лідіївське" філії ТОВ СП "Нібулон". Перед тим на журналіста та оператора було здійснено напад – з ціллю відібрати в них камеру та телефони. А ще до того – за журналістами стежили.

Колектив "СтопКору" підтримує колег та наголошує на неприпустимості перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Впевнені, що усі особи, причетні до нападу на нашу знімальну групу, будуть встановлені та покарані.

Наголошуємо, що діяльність ЗМІ є дуже важливою в нашій державі адже дає можливість правдиво висвітлювати суспільно значимі питання, а це є необхідною ознакою існування демократичного суспільства.

Аналогічні листи підготовано також до Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України та Amnesty International.