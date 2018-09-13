Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Лампочки

Это достаточно позитивный знак, ведь свет - это озарение. Вы чувствуете себя счастливым человеком, вам нравится работа и все, что окружает вас в жизни. Также люди, которые увидели данный знак, умеют управлять своими эмоциями и настроением, что помогает достигать значительных целей в карьере и личной жизни.

Город

Символ детства и родительского дома. Ваши воспоминания даже в зрелом возрасте продолжают греть душу. Вы ничего не делаете спонтанно, ваши решения всегда хорошо обдуманны и сравнены с прошлым опытом. Ваше прошлое определяет будущее. Вы почтите и уважаете все, что происходило много лет назад. Но, иногда тень минувшего времени нависает над вами и не дает двигаться вперед.

Желтые полосы (линии)

Если этот знак вам пал в глаза в первую очередь, то можно отметить вашу прямолинейность. Таким людям тяжело смолчать, эмоции берут вверх над разумом. Можете легко обидеть человека, даже не до конца осознав поступка. Вам кажется, что время бесконечно и не стоит никуда спешить, но помните, что все в жизни быстротечно!

Желтые точки

Вас мучает незавершенное дело или невысказанные слова. Постарайтесь завершить все намеченные в работе задачи и выяснить до конца отношения с близкими или, может, сотрудниками. Пока весь негатив и недосказанность будет внутри вас, не ждите спокойствия и благоприятности в душе. Откладывать важные дела на завтра - худший способ достижения баланса в жизни.

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