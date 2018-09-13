Лурдес Леон, дочь Мадонны, унаследовала от мамы бунтарскую натуру и шокирует публику своим поведением, неухоженной внешностью или экстравагантными нарядами. Общественность часто критикует 21-летнюю Лурдес, однако мама всецело поддерживает дочь.

Леон приняла участие в модном показе бренда Gyspy Sport, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Это был дебютный выход Лурдес на подиум и он точно запомнится многим поклонникам благодаря откровенному и эпатажному наряду модели.

Лурдес появилась перед публикой в рваных джинсах и бюстгальтере, который едва прикрывал ее грудь. Естественно, на 21-летнюю девушку обрушилась волна критики в сети, а вот мама, как всегда, поддержала дочь. На своей странице в Instagram она опубликовала фото Леон, на котором она показывает неприличный жест и подписала его "Мамина девочка".

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак восхитила поклонников в обнажающем платье.