Дочь Мадонны шокировала дерзким образом (фото) [ Редактировать ]
Лурдес Леон, дочь Мадонны, унаследовала от мамы бунтарскую натуру и шокирует публику своим поведением, неухоженной внешностью или экстравагантными нарядами. Общественность часто критикует 21-летнюю Лурдес, однако мама всецело поддерживает дочь.
Леон приняла участие в модном показе бренда Gyspy Sport, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Это был дебютный выход Лурдес на подиум и он точно запомнится многим поклонникам благодаря откровенному и эпатажному наряду модели.
Лурдес появилась перед публикой в рваных джинсах и бюстгальтере, который едва прикрывал ее грудь. Естественно, на 21-летнюю девушку обрушилась волна критики в сети, а вот мама, как всегда, поддержала дочь. На своей странице в Instagram она опубликовала фото Леон, на котором она показывает неприличный жест и подписала его "Мамина девочка".
@madonna’s daughter Lourdes Leon walking the @gypsysport #SS19 runway during New York Fashion Week! 📸 by @regiscolinberthelier for #NOWFASHION . . . . . #gypsysport #lourdesleon #madonna #nyfw #ss19 #newyorkfashionweek #nyc #newyork #model #catwalk #runway #nyfwss19 #rtw #readytowear #designer #style #fashionista #backstage #hmu #nowfashion
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