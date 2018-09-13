Суд ЕС отказал в отмене санкций против российских компаний [ Редактировать ]
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказал в удовлетворении исков об аннулировании санкций российским госбанкам "Сбербанк" и ВТБ, а также компании "Газпром". Об этом в своем блоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Большие новости для режима санкций ЕС: Европейский суд общей юрисдикции сегодня поддержал санкции против "Сбербанка", ВТБ и "Газпрома", а также других (компаний), которые требовали их отмены", - написал корреспонент.
Отметим, также отмены санкций требовали "Внешэкономбанк", а также компании "Роснефть" и "Алмаз-Антей".
Вместо отмены санкций Евросоюз продлил их еще на полгода.
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