Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказал в удовлетворении исков об аннулировании санкций российским госбанкам "Сбербанк" и ВТБ, а также компании "Газпром". Об этом в своем блоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Большие новости для режима санкций ЕС: Европейский суд общей юрисдикции сегодня поддержал санкции против "Сбербанка", ВТБ и "Газпрома", а также других (компаний), которые требовали их отмены", - написал корреспонент.

Отметим, также отмены санкций требовали "Внешэкономбанк", а также компании "Роснефть" и "Алмаз-Антей".

Вместо отмены санкций Евросоюз продлил их еще на полгода.