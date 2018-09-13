НАБУ открыло производство против министра Петренко [ Редактировать ]
Соломенский районный суд Киева 12 сентября обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть производство в отношении министра юстиции Украины Павла Петренко по поводу декларирования недостоверной информации (ст. 366-1 УК).
Об этом сообщил сайт Bihus.Info, чье расследование и стало основанием для уголовного производства.
В июне 2018 года журналисты Bihus.Info сообщили, что племянница министра Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200. Обе квартиры девушка купила в 2015 году. На то время девушка была студенткой и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера. Мать Божены - сестра министра юстиции Оксана Петренко - озвучила сразу несколько версий происхождения имущества дочери: подарок от бабушки, наследство от дедушки, который умер 10 лет назад, и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии - Романа Кличука.
В июле 2018 года общественная организация "Том 14" попросила НАБУ внести в единый реестр информацию об уголовном правонарушении со стороны Петренко.
Детективы Бюро не сделали этого, поэтому организация пошла в суд.
Суд постановил жалобу удовлетворить и обязать уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.
Ранее детективы НАБУ огласили подозрение Омеляну.
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