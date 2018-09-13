Фото: uefa.com/twitter

Официальный сайт УЕФА составил символическую сборную из тренеров, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2018/2019, и вспомнили их лучшие качества в бытность игроками.

Примечательно, что главный тренер "Тоттенхэма" за всю спортивную карьеру даже не играл в АПЛ, а Юрген Клопп, ныне возглавляющий "Ливерпуль" и вовсе посвятил себя только немецкому чемпионату. Чего нельзя сказать про коучей "Галатасарая", "Порту", "Ромы" и ПСВ, которые достигли пика популярности в своих, можно сказать, уже родных клубах.

Вратарь: Юлен Лопетеги ("Реал")

Главный коуч "Реала" Лопетеги за свою спортивную карьеру сыграл всего один матч за "сливочных", после чего три года защищал ворота "Логроньеса". Надежной игрой заслужил вызов в сборную Испании, за которую также сыграл всего один матч. Провел пять встреч за "Барселону", а карьеру завершил в "Райо Вальекано", которому отдал пять лет.

Фото: Getty Images

Центральный защитник: Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм")

Жесткий и неуступчивый аргентинец успел поиграть вместе с легендарным Диего Марадоной за "Ньюэллс Олд Бойз". В Европе выступал за "Эспаньол", с которым завоевал Кубок Испании, а также за "Пари Сен-Жермен" и "Бордо". Провел 20 матчей за национальную команду.

Фото: spurs.ru

Центральный защитник: Фатих Терим ("Галатасарай")

Выпускник юношеской академии клуба "Адана Демирспор" из своего родного города. Из пяти сезонов в первой команде в трех был ее капитаном. Далее последовали 11 лет в "Галатасарае", с которым Терим трижды выигрывал Кубок Турции. За сборную Турции провел 51 матч, в 35 из которых был капитаном. На тот момент оба показателя являлись рекордными.

Фото: Telegraf-EPA

Центральный защитник: Юрген Клопп ("Ливерпуль")

Начинал карьеру в роли форварда, а имя себе сделал, выступая за "Майнц-05" на позиции защитника в период с 1990 по 2001 год. Голевое чутье Клопп не утратил - в 325 матчах за "Майнц" он забил 52 мяча. По завершении игровой карьеры тренировал клуб в течение семи лет.

Фото: 24smi.org

Правый защитник: Сержиу Консейсау ("Порту")

Выиграл два чемпионата Португалии с "Порту", после чего отправился в "Лацио". В составе римского клуба завоевал скудетто, а также Кубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. В 56 матчах за сборную Португалии провел 12 мячей, включая хет-трик в ворота немцев на ЕВРО-2000.

Фото: Reuters

Левый защитник: Эусебио Ди Франческо ("Рома")

Универсал, выступавший в "Эмполи", "Луккезе" и "Пьяченце" в начале карьеры, достиг пика в клубе, который сейчас тренирует. В 101 матче за римлян забил 12 голов, а также провел 12 поединков в составе сборной Италии, после чего вернулся в "Пьяченцу", а также поиграл за "Анкону" и "Перуджу".

Фото: corrieregiallorosso.com

Центральный полузащитник: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

Великолепный "опорник" постигал азы футбола в академии "Барселоны", с которой впоследствии шесть раз выиграл чемпионат Испании и два раза - кубок, а также завоевал Кубок европейских чемпионов и Кубок кубков. Затем выступал в "Брешии", "Роме", "Аль-Ахли" из Дохи и мексиканском "Дорадос де Синалоа". В составе сборной Испании провел 40 матчей и завоевал золото домашней Олимпиады-1992.

Фото: kino-nik.ru

Центральный полузащитник: Диего Симеоне ("Атлетико")

Бывший рекордсмен по числу матчей за сборную Аргентины славился своими бойцовскими качествами, выступая за "Лацио", "Интернационале", "Атлетико", "Севилью" и ряд других клубов. С миланцами он выиграл Кубок УЕФА, с римлянами - Суперкубок УЕФА, а с мадридцами - чемпионат Испании.

Фото: Getty Images

Центральный полузащитник: Марк ван Боммел (ПСВ)

Ван Боммел выиграл четыре чемпионата и один Кубок Нидерландов с ПСВ, а также дважды признавался лучшим игроком страны. Затем универсальный хавбек собрал внушительную коллекцию трофеев с "Барселоной", "Баварией" и "Миланом", в том числе выиграв Лигу чемпионов УЕФА-2005/06 в составе каталонцев.

Фото: Getty Images

Атакующий полузащитник: Карло Анчелотти ("Наполи")

Начинал карьеру в "Парме", играя в команде Чезаре Мальдини на позиции "десятки", затем выступал в "Роме" и "Милане". За сборную Италии провел 26 матчей. В составе римлян выиграл серию А и четыре национальных кубка, а затем завоевал с миланцами еще два скудетто и два Кубка чемпионов.

Фото: Getty Images

Нападающий: Эрнесто Вальверде ("Барселона")

В бытность игроком за свое трудолюбие получил прозвище "Муравей". Шесть лет защищал цвета "Атлетика", забив 44 гола в 170 матчах. Перед этим помог "Эспаньолу" выйти в финал Кубка УЕФА-1987/88, в котором каталонцы уступили по пенальти "Байеру". Недолго выступал за "Барселону" и "Мальорку".

Фото: fcbarcelona.com

Напомним, сразу два украинца вошли в символическую сборную Лиги наций УЕФА.