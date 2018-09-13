Геймплей The Elder Scrolls: Blades показали на новом iPhone Xs Max [ Редактировать ]
Компания Bethesda на презентации Apple представила геймплей The Elder Scrolls: Blades. Игру запускали на новеньком iPhone Xs Max, в который "яблочные" установили процессор A12 Bionic.
По словам главы компании Bethesda Тодд Говард новый экран позволит увидеть детали, которые раньше терялись в темных местах и пересветах.
Мощности iPhone Xs Max хватит даже для прорисовки частиц и дополнительных эффектов в The Elder Scrolls: Blades. До сих пор подобную графику обрабатывали только консоли и PC.
Ранее фанатов Cyberpunk 2077 подразнили демонстрационным роликом.
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