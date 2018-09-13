Больше всего пробок образовалось в центре. Илл.: pixabay.com

Днем 13 сентября на дорогах правобережья Киева образовались многочисленные пробки.

Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, движение более всего осложнено в центре - на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки и на Подоле.

Также "тянучки" наблюдаются на Оболони в районе проспекта Бандеры. На Шулявке движение осложнено на улице Вадима Гетьмана, в Святошинском районе - на Проспекте академика палладина.

Кроме того, пробки наблюдаются в районе станций метро:

Театральная,

Университет,

Дворец спорта,

Дружбы народов,

Лукьяновка,

Шулявская,

Левобережная,

Осокорки.

Карта пробок в Киеве состоянием на 15:30 13 сентября: Google Maps

Такая ситуация может повторится 21 сентября, когда Крещатик перекроют на три дня.