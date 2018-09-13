Центр Киева парализовали пробки (карта) [ Редактировать ]
Днем 13 сентября на дорогах правобережья Киева образовались многочисленные пробки.
Как свидетельствуют данные сервиса Google Maps, движение более всего осложнено в центре - на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки и на Подоле.
Также "тянучки" наблюдаются на Оболони в районе проспекта Бандеры. На Шулявке движение осложнено на улице Вадима Гетьмана, в Святошинском районе - на Проспекте академика палладина.
Кроме того, пробки наблюдаются в районе станций метро:
- Театральная,
- Университет,
- Дворец спорта,
- Дружбы народов,
- Лукьяновка,
- Шулявская,
- Левобережная,
- Осокорки.
Карта пробок в Киеве состоянием на 15:30 13 сентября: Google Maps
Такая ситуация может повторится 21 сентября, когда Крещатик перекроют на три дня.
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