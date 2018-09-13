13 сентября в Авдеевке восстановлено водоснабжение после обесточивания Донецкой фильтровальной станции, произошедшего 6 сентября.

"По состоянию на 9:30 уже водоснабжения полностью восстановлено в городе Авдеевка. Жители получают воду", - сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, передает УНН.

Всего с начала аварии подразделения ГСЧС доставили жителям города более 27 тысяч литров питьевой воды и 27 500 литров технической. Коммунальные предприятия доставили 28 тысяч литров технической воды и благотворительные организации - 18 тысяч литров питьевой.

Напомним, 6 сентября из-за повреждения воздушной линии электропередач произошло обесточивание и остановка Донецкой фильтровальной станции.