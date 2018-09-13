В Раде Балогу обвинили в госизмене [ Редактировать ]
Народный депутат Украины Виктор Балога в течении многих лет финансировал и подогревал сепаратизм на Закарпатье, а результаты его деятельности сегодня активно использует Кремль, - заявила эфире телепередачи "Вечерний тепловизор" народный депутат Украины Татьяна Черновол, сообщают "Українські новини".
"Виктор Балога полностью попадает под определение "сепаратист". В свое время я писала журналистские расследования, как он финансировал и инициировал сепаратизм на Закарпатье. Стоит отметить, что те волны сепаратизма, которые он тогда поднял, присутствуют и сегодня", - заявила Татьяна Черновол.
"Это большая угроза для Украины, которую использует Кремль", - подытожила член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Следует отметить, что это не первое обвинение Виктора Балоги в поддержке антигосударственных сил на Западе Украины, ранее об этом заявляли и другие эксперты. В свою очередь Виктора Балога в апреле 2015 года заявлял, что "Закарпатье - это не Галичина и не западная Украина" и напоминал, что "Закарпатье было венгерским тысячи лет, до 1944-го, пока Сталин не включил его в УССР".
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