Презентация iPhone 2018: сеть усыпана шутками (фото) [ Редактировать ]
12 сентября компания Apple презентовала новые продукты. Новые iPhone и обновленные "смарт"-часы Apple Watch мгновенно стали поводом для создания многочисленных мемов.
Пользователи шутками намекают на высокую стоимость гаджетов Apple, а также высмеяли функционал новых устройств.
#AppleEvent когда узнал цену нового iPhone 👀 pic.twitter.com/rt94Tk80hy— Cody (@Coooooodyyyy) 12 сентября 2018 г.
Подробнее о новых iPhone читайте здесь.
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