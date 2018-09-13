Канье Уэст станет преподавателем в Чикагском институте искусств. О своем решении стать преподавателем Канье сообщил поклонникам на своей странице в Twitter:

Я буду вести курсы в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств.

На удивление, подписчики восприняли решение Уэста довольно неоднозначно: некоторые обрадовались возможности послушать кумира, другие - сделали насмешливые мемы с фотографиями Канье.

Ранее Канье Уэст шокировал клипом.