Канье Уэст станет преподавателем [ Редактировать ]
Канье Уэст станет преподавателем в Чикагском институте искусств. О своем решении стать преподавателем Канье сообщил поклонникам на своей странице в Twitter:
Я буду вести курсы в Чикагском институте искусств и Американской академии искусств.
На удивление, подписчики восприняли решение Уэста довольно неоднозначно: некоторые обрадовались возможности послушать кумира, другие - сделали насмешливые мемы с фотографиями Канье.
Ранее Канье Уэст шокировал клипом.
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