В четверг, 13 сентября, в Ужгороде, на улице Дармштадский, обнаружили повешенное на дереве тело. Об этом пишет Мukachevo.

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что погибшим является 21-летний житель Ужгорода.

Правоохранители отмечают, что следов насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили в морг.

Фото: Мukachevo.net

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