В Ужгороде на дереве повесился 21-летний парень (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 13 сентября, в Ужгороде, на улице Дармштадский, обнаружили повешенное на дереве тело. Об этом пишет Мukachevo.
На месте следственно-оперативная группа выяснила, что погибшим является 21-летний житель Ужгорода.
Правоохранители отмечают, что следов насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили в морг.
Фото: Мukachevo.net
Ранее мы писали о том, что под Житомиром пенсионер зарезал молодую жену и повесился.
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