Дело Бабченко: расследование завершено [ Редактировать ]
Следствие в уголовном производстве по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко завершено.
"Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту подготовки к умышленному убийству гражданина России Аркадия Бабченка", - говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
Следствием установлено, что в период с 06.04.2018 по 30.05.2018 граждане Украины Г. и П. (имеются ввиду Борис Герман и Вячеслав Пивоварник), действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб России с целью запугивания населения, осуществили организацию подготовки к террористическому акту - убийства с применением оружия российского оппозиционного журналиста Бабченко.
При этом, Пивоварник, находясь с ноября 2017 года на территории России, действуя под контролем и по заданию спецслужб этой страны, передавал Герману информацию и денежные средства, необходимые для организации совершения преступления, координировал и контролировал ход его подготовки.
В августе 2018 года прокурором в уголовном производстве заключено соглашение с Германом о признании виновности в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями "Организация приготовления к террористическому акту" и "Незаконное обращение с огнестрельным оружием и боевыми припасами".
В настоящее время устанавливаются другие соучастники этого преступления, в том числе и те лица, находящиеся на территории России.
30 августа суд вынес приговор Борису Герману, обвиняемому в организации покушения на Аркадия Бабченко.
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