До речі, підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни - вийшли з тіні. Олександр Петров і Руслан Баширов, яких Лондон вважає офіцерами ГРУ - дали інтерв'ю російському пропагандистському ресурсу Russia Today.

Обидва підтвердили, що в дні, коли отруїли Сергія Скрипаля - справді перебували у Солсбері, мовляв, приїхали дивитись на собори.

Також погодились, що на відео, оприлюдненому британським слідством - їхні обличчя, але причетність до злочину заперечили. У Британії інтерв'ю вже назвали викривленням і відвертою брехнею.

Речниця британського МЗС заявила - далі цитата "уряду зрозуміло, що ці чоловіки - офіцери російської військової розвідки, які використали надзвичайно токсичну, нелегальну хімічну зброю на вулицях нашої країни".